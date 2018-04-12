非法網路平台 用這些吸引你開戶下單

（中央社記者蔡怡杼台北12日電）老虎證券等非法網路交易平台近來傳出投資糾紛，金管會表示，這些非法網路交易平台可能以開戶簡便、提供中文服務及零手續費等訴求，搭配部落客推薦，吸引民眾開戶下單。



近來發生國人於海外非法的網路交易平台從事金融商品交易，或赴海外投資有價證券所生的投資糾紛，金融監督管理委員會為強化投資人保護，提醒投資人，如要從事外國有價證券投資，應透過合法的金融機構進行投資交易，以確保自身權益，避免發生交易糾紛時，無法獲得保障。



證期局指出，海外非法的網路交易平台包含國人所知的老虎證券、Green Isle（綠色島）、宇珀國際投資管理公司（Yu Po International Investment Management）等，這些非法跨境電商投資平台可能打出免手續費、中文服務服務、開戶便捷等，吸引民眾下單。



官員表示，這些海外非法的網路交易平台可能透過該網站平台或國內部落客撰寫文章等方式，推薦國人至其網路平台開戶及買賣美國、香港及中國大陸等地區掛牌的有價證券，投資人透過該網路平台交易，如發生交易糾紛時，權益將無法獲得保障。



證期局表示，這些非經金管會許可經營證券業務的證券商，涉及在台招攬我國客戶至國外開戶並買賣外國有價證券，將構成違反證券交易法第44條第1項非法經營證券業務之情事，依規定，得處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣180萬元以下罰金。



另外，金管會已於證期局網站首頁設置「防範非法證券期貨業宣導專區」，投資人可至該宣導專區查詢：合法證券期貨業及投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等資訊，建議投資人於從事金融交易前，查詢是否是透過經金管會核准的金融機構從事交易，以維護自身權益。（編輯：鄭雪文）1070412