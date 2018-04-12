曾文生接任經濟部政次 19日上任

（中央社記者廖禹揚台北12日電）行政院日前核定由高雄市政府經濟發展局長曾文生接任經濟部政務次長，經濟部長沈榮津今天與曾文生面談後，敲定曾文生19日上任，將督導能源、國營事業及水利署。



前經濟部次長楊偉甫去年10月底受命接任台電董事長，扛下穩定供電重任後，次長一職懸缺至今。行政院發言人徐國勇10日舉行記者會宣布，由曾文生接任懸缺5個多月的經濟部政務次長一職。



經濟部官員表示，沈榮津今天傍晚已與曾文生初步就能源及國營事業等業務討論，並敲定19日上任；曾文生將督導能源、國營事業及水利署，至於原先由楊偉甫督導的礦務局，將交由對正在推動修法的礦業法法案較熟悉的次長王美花督導。



沈榮津11日於立法院經濟委員會前受訪表示，以曾文生過去在高雄的服務經驗，對水、電議題應該不陌生。



西元1969年出生的曾文生是勞工運動人士曾茂興兒子，國立台灣大學土木工程學系畢業，曾任勞工陣線高雄分部總幹事、勞工陣線文宣部主任、行政院青年輔導委員會主任委員室專門委員、民主進步黨中央黨部青年發展部主任、高市府市長辦公室主任與高市府經發局專委等職。（編輯：陳永昌）1070412