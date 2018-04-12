櫃買帶隊赴港 讓投資人認識台灣隱形冠軍

（中央社記者田裕斌台北12日電）櫃買市場有許多中小型股雖是產業龍頭，但對海外投資人而言相當陌生，櫃買中心帶領17家上櫃的隱形冠軍赴香港與投資人深度對談，希望提高曝光度。



櫃買中心總經理蘇郁卿表示，櫃買市場本益比及週轉率高於香港、上海及深圳交易所，平均殖利率2.73%，也遠高於上海交易所的1.92%及深圳交易所的0.84%，且櫃買市場有很多具發展潛力的中小型公司，去年獲利公司占全部上櫃公司約72%，近3年發放現金股利占稅前盈餘比率高達85%。



蘇郁卿指出，這次參與法說會的上櫃公司，皆為各產業龍頭，但對海外投資人相對陌生，例如電子科技類的川寶是全球最大PCB半自動曝光機廠商、穩懋是全球最大砷化鎵晶圓代工廠、帛漢是全球最大乙太網路變壓器製造商、聚積是全球第一大顯示屏LED驅動IC廠、精測是全球探針卡領導供應商、長華科是世界前三大IC/LED導線架供應商、群聯是全球領導NAND FLASH控制晶片廠商。



此外，生技醫療已在櫃買市場形成重要產業聚落，這次參加香港引資的包括益得為台灣唯一HFA MEI呼吸器製造商、生華科是首創小分子抗癌新藥廠商、生展為歐美知名益生菌產品供應商。



櫃買中心表示，這次外國投資人熱烈的參與，展現對台灣中小企業濃厚的興趣，希望透過法人說明會的模式，將櫃買家族中各產業的隱形冠軍，搖身成為資本市場高曝光的冠軍。（編輯：鄭雪文）1070412