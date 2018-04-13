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比特幣話題退燒 交易量銳減7成

發稿時間：2018/04/13 07:45

最新更新：2018/04/13 08:08

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隨著多國金融監管機構打擊炒作歪風，比特幣價格一落千丈，話題跟著退燒，交易量較顛峰時期銳減70%。（圖取自pixabay圖庫）隨著多國金融監管機構打擊炒作歪風，比特幣價格一落千丈，話題跟著退燒，交易量較顛峰時期銳減70%。（圖取自pixabay圖庫）

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）比特幣價格去年一飛沖天，吸引不少業餘投資客進場。但隨著多國金融監管機構打擊炒作歪風，比特幣價格一落千丈，話題跟著退燒，交易量較顛峰時期銳減70%。

根據數位貨幣資訊網站CoinDesk，去年初比特幣價格不到1000美元，到了年底一度逼近2萬美元，幾乎暴漲20倍。去年12月中以後，比特幣歷經一波強烈賣壓，價格大幅下跌。

華爾街日報報導，過去幾個月，比特幣一蹶不振。根據CoinDesk報價，比特幣近期價格多在7000至8000美元附近遊走，較去年12月近2萬美元的高點，腰斬超過一半以上。同時，比特幣已從報紙頭條消失，也不再是網友關心的熱門話題。

Google搜尋趨勢顯示，全球網路搜尋「比特幣」次數較去年12月銳減逾80%。根據比特幣資訊網站bitcoinity.org，比特幣今年4月的日均交易量，較去年底最熱絡時萎縮70%左右。

紐約分析師派瑞茲（J.C. Parets）還記得，去年底有一天接到好幾通詢問加密貨幣（cryptocurrency）的電話，他的客戶、高中朋友、陌生人甚至88歲的祖母全都迷上數位貨幣。

派瑞茲表示：「他們不是問『我該買加密貨幣嗎』，而是問『該買哪一種』。」4個月後情況改觀，派瑞茲說：「根本沒有人關心了。」

報導指出，死忠的加密貨幣迷仍著迷不已，但不少去年12月和今年1月初次進場買比特幣的投資客卻被套牢，加密貨幣市場熱度已顯著降低。

除了積極防範金融風險的中國，美國、南韓和印度的監管機構也都試圖抑制投機炒作。Google、臉書（Facebook）和推特（Twitter）為防範詐騙，都禁止打與加密貨幣相關的廣告。

長期觀察數位貨幣的分析師柯拉斯（Nicholas Colas）認為，註冊取得數位貨幣錢包的人數成長趨緩，對加密貨幣價格來說並非正面訊號。

柯拉斯近期出具的報告指出，比特幣和其他所有新興技術一樣，需要新用戶逐步採用才能增值。（編輯：屈享平）1070413

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