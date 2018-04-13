台股挑戰11000點 留意對岸軍演衝擊

美股12日再度演出大漲行情，投資人期待13日台股再攻11000點，不過法人認為，需謹慎看待中國大陸軍事操演的衝擊。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北13日電）美股再度演出大漲行情，投資人期待台股再攻11000點，不過法人認為，中國大陸18日將在福建沿海進行軍事操演，對台股的衝擊需謹慎看待。



美國總統川普澄清飛彈攻擊敘利亞立場，帶動美股4大指數全面大漲，道瓊工業指數上漲293.60點、漲幅1.21%、收在24483.05點，NASDAQ指數上漲71.22點、漲幅1.01%、收在7140.25點，S&P 500指數上漲21.80點、漲幅0.83%、收在2663.99點，費城半導體指數上漲24.60點、漲幅1.87%、收在1339.66點。



分析師表示，雖然美股大漲作收，但美股近期暴漲暴跌，對台股激勵作用恐打折，加上中國大陸即將在18日進行實彈軍演，對於台股恐造成心理面的壓力，台股今天走向將具指標意義。



此外，股王大立光第一季繳出近8個季度以來最差毛利率的成績單，單季每股獲利跌破30元，法人圈普遍調降今年目標價，恐也對台股造成壓力，包括台積電等電子重量級權值股陸續召開的法說會釋出的展望，市場也將更加關注。



歐洲主要股市則以上漲作收收紅，倫敦股市金融時報百種股價指數(FTSE 100)終場小漲0.02%、收在7258.34點，法蘭克福股市DAX 30指數上漲1.0%、收在12415.01點；巴黎股市CAC 40指數上漲0.6%、收在5309.22點。（編輯：張均懋）1070413