A股納入MSCI在即 資金面預期升溫

（中央社記者田裕斌台北13日電）中國大陸A股加入MSCI在即，在政策及市場雙重推動下，法人表示，A股本益比偏低、基本面穩健，在資金面預期升溫下，後市仍大有可為。



日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，全面開放是中國大陸今年發展的重要綱領，其中金融行業領軍在前，主要落實在放寬外資持股比例限制、外資經營限制、互聯互通機制。



黃上修指出，A股納入MSCI新興市場指數時程，今年6月1日及9月3日分兩次各納入2.5%，依據MSCI新興市場指數被動資金測算，預計初始流入資金為170至180億美元，如果全部納入大概會達到3400億美元的水準。



此外，MSCI在3月14日最新公布12個中國大陸相關指數，拓寬了MSCI對A股的覆蓋深度，境外資金對中小盤板塊的關注在提升，此次A股納入MSCI新興市場指數效應，不僅大型藍籌股有望受惠，中小盤的關注力亦同步升溫。



黃上修認為，上證指數目前本益比約為14.8倍，相較於S&P500指數的24.2倍與印度孟買SENSEX30指數的30被，具備較大低本益比優勢；從投資方向剖析，可從「產業結構升級、消費升級、新興科技成長」主軸來延伸，從十九大及二會所指引的政策方向，人工智能、先進製造業、大數據、雲計算、工業互聯網、消費升級等新興產業都是未來政策扶持重點。(編輯：趙蔚蘭)1070413