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大立光股價開高翻黑 法人短線看淡

發稿時間：2018/04/13 09:25

最新更新：2018/04/13 10:05

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大立光第1季財報遠比預期差，4、5月營收預估與3月相去不遠。（中央社檔案照片）大立光第1季財報遠比預期差，4、5月營收預估與3月相去不遠。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北13日電）大立光電法人說明會公布第1季季報不如預期， 4、5月營收預估與3月相去不遠，法人再掀新一波降評報告，不過股價早已腰斬的大立光今天開盤上漲80元後，隨即震盪翻黑。

大立光今天股價以上漲80元、3380元開出，在外資及本土投信法人紛紛調降目標價下，逆勢開出紅盤，不過買盤相當謹慎，開高後隨即翻黑，盤中一度下跌70元，今天恐進入多空拉鋸局面。

大立光第1季營收為新台幣88.77億元，比去年第4季和去年同期衰退44.8%和17.9%。受到營收規模萎縮，以及良率較差的影響，大立光首季毛利率66.33%，比去年第4季和去年同期分別減少8.35個百分點和4.61個百分點，為2016年第1季以來，近8季新低；大立光首季稅後純益40.19億元，比前一季下滑53.3%，每股盈餘（EPS）為29.96元，則是近7季的低點。

大立光執行長林恩平昨天表示，第1季毛利率下滑主要是因規模較小加上新機種較多，在新產品良率還需要學習曲線提升下，毛利率還有提升的空間；目前看來4月、5月營收表現與3月相當，若出貨順利可望小幅成長。

林恩平預估今年鏡頭出貨主要還是以6P（6片塑膠鏡片組成的鏡頭組）為主，進行規格調整變化。7P鏡頭最快今年進入試產階段，預計量產要落在明年。

美系外資認為，大立光第1季財報遠比預期差，由於蘋果今年採用7P與三鏡頭的機率不大，大立光至年底前都缺乏獲利成長動能，「最壞的狀況還沒結束」，將目標價由2800元下修至2600元。

本土法人則指出，由於iPhone市況極為疲弱，加上大立光對中國手機業者的市占率流失，須克服良率及產能利用率大幅降低的問題，目前市場對第2季營收與獲利能力預估值仍過高。

不過也有法人認為，大立光最壞的情況就在第1季，第2季包括營收及毛利率都有機會逐步改善。（編輯：張良知）1070413

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