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大立光法說會後 外資評等4買1賣1中立

發稿時間：2018/04/13 10:08

最新更新：2018/04/13 10:08

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（中央社記者吳家豪台北13日電）光學鏡頭廠大立光今年第1季毛利率跌破70%，4家外資維持買進或優於大盤評等，看好仍將受惠於規格升級趨勢；另有1家外資重申中立評等、1家維持賣出，目標價最高4890元、最低2948元。

日系外資正面解讀大立光第1季財報，認為大立光雖遭智慧型手機需求走低、內部良率等利空夾擊，毛利率仍有撐，最壞時機已過；就中期而言，三鏡頭、7片式鏡頭、3D感測等趨勢預期將在2019年、2020年逐步起飛，大立光仍是主要受惠者，維持「買進」評等，目標價從4940元小幅調降到4890元。

歐系外資重申大立光「優於大盤」評等及目標價4500元，並表示大立光首季毛利率63.3%優於預期，管理階層仍樂觀看待鏡頭規格升級趨勢，主因品牌廠聚焦更大光圈、更好的光學變焦能力、更低的Z軸高度，有利推升7片式鏡頭和三鏡頭設計；為反映第1季財報，將今明年每股盈餘（EPS）預估值分別下修2.4%、3.1%至198元、259元。

另一家歐系外資表示，大立光股價今年以來下跌約18%，表現落後大盤上漲約3%，已反映2018年多項利空，包括中低階Android市占下滑、iPhone X砍單、鏡頭規格升級放緩等，但看好大立光將受惠於7片式鏡頭升級，以及2019年高階智慧型手機採用三鏡頭或後置3D感測模組的滲透率提升，維持「買進」評等；為反映毛利率走低和中國大陸市占下滑，將大立光今明年EPS預估值下修11.8%、12%至191.4元、250.21元，目標價從4775元調降到4200元。

據亞系外資觀察，大立光股價已反映近期營運動能不佳，目前鏡頭需求轉移到中低階智慧型手機，預估大立光今年第2季營收將季增23%、毛利率將回升到65%，長期仍可受惠於7片式鏡頭及3D感測等規格升級，維持「買進」評等；因保守看待毛利率走勢，將2018年、2019年、2020年EPS預估值下修23%、17%、13%至210元、245元、251元，目標價從4200元調降到3760元。

美系外資指出，儘管大立光股價已反映今年第1季財報不佳，第2季營運卻未見明顯動能；由於良率偏低，加上新產能大幅開出導致折舊費用拉高，第2季毛利率恐難明顯回升，維持「中立」評等與目標價3200元。

另一家亞系外資認為，大立光第1季財報遠低於預期，主因產能利用率偏低、生產規模受客戶調整庫存的影響，推估大立光今年第2季、第3季營收將低於去年同期，到第4季才有望轉正成長，因此調降2018年、2019年淨利預估值21%、12%至232.88億元、304.19億元，維持「賣出」評等，目標價從3361元砍到2948元。（編輯：張良知）1070413

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