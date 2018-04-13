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iPhone新款OLED 傳5月量產6月倍增

發稿時間：2018/04/13 10:22

最新更新：2018/04/13 10:22

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）蘋果今年新款iPhone零組件準備出貨。外媒報導，韓國三星將在5月開始量產今年新iPhone所需OLED面板，6月量產可望倍增。

韓國財經網站ETNews以及國外科技網站PhoneArena報導，韓國三星（Samsung Display）準備好在5月份開始量產今年新款iPhone所需的有機發光二極體（OLED）面板。

不過報導指出，新款iPhone售價高、以及消費者傾向使用iPhone較長時間，市場也傳出iPhone X供應鏈訂單減半，讓OLED面板的產能過剩。市場期待今年下半年蘋果可能推出兩款OLED版iPhone新品，帶動零組件供應鏈下半年復甦。

報導預估，三星今年將出貨約1億片的OLED面板，其中2500萬片供應iPhone X所需，另外7500萬片供應今年的新款iPhone。

報導引述業界人士消息指出，三星規劃在5月開始量產約200萬片到300萬片的OLED面板，6月開始量產規模可望倍增，不過蘋果和三星仍針對OLED面板價格進行協商。

市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋有機發光二極體版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone下半年出貨占新款iPhone比重可到50%。

韓國財經網站The Investor日前引述產業人士消息報導，LG Display預估今年第4季可望出貨第6代OLED面板給蘋果。LG Display首批給iPhone用的OLED面板，數量規模不會太大，今年出貨量大約是1500萬片到1600萬片。

Samsung Display目前是iPhone X的OLED面板獨家供應商，Samsung Display預估每月製造超過1000萬片OLED面板。（編輯：李信寬）1070413

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