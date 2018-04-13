台股11000點前止步 股王大立光走揚

（中央社記者韓婷婷台北13日電）亞股普遍受到美股大漲激勵走揚，台股雖也跟漲，但卻在11000點前卻步，股王大立光第一季獲利不如法人預期，但呈利空出盡走勢，盤中一度大漲百元。



截至10時30分，加權股價指數上漲2.33點、為10957.62點，成交值新台幣564.14億元。



股王大立光雖然第一季表現不佳，外資也紛紛調降今年獲利預估，但股價表現利空出盡，盤中一度站上3400元，加上台積電、鴻海穩在盤上，台股呈現碎步上攻。



矽晶圓族群也是盤中多頭焦點，環球晶法說會釋出缺貨潮將至2020年，激勵股價一度突破500元大關，母公司中美晶也跟進大漲，嘉晶同步走揚；反觀挖礦概念股指標撼訊重挫，拖累麗臺、青雲跟跌。



分析師表示，短線台股屢攻11000點不過，指數維持在10900點之上盤整，在量能相對偏低下，指數尚未有明確方向，短線仍以個股表現為主，指數等待突破契機。



分析師指出，中國大陸即將於18日在福建沿海進行實彈軍演，加上台指期也將在18日進行結算，外資短線態度有轉趨保守跡象，攸關指數的權值股恐受到壓抑，但中小型股若有題材，仍有表現空間，包括被動元件、矽晶圓、生技、印刷電路板(PCB)短線上都有輪動表現。（編輯：張均懋）1070413