川普對TPP心猿意馬 美重新加入易重談難

美國總統川普要求經貿官員研究談成更好的跨太平洋夥伴協定的可能。（中央社檔案照片）
（中央社記者鄭崇生華盛頓12日專電）美國總統川普要求經貿官員研究談成更好的跨太平洋夥伴協定（TPP）的可能，分析則指出，美國想重新加入應會受到TPP11個成員國歡迎，但想重新談判恐怕困難。
川普今天在與部分國會議員及來自農業州的共和黨籍州長會談完後，似乎對貿易協定給美國農產品出口的幫助有了不同認識，白宮副發言人華特斯（Lindsay Walters）隨後聲明證實，川普要求經貿官員研究是否可能談成更好協定。
但華特斯在聲明中不忘指出，川普是遵守競選承諾，退出前總統歐巴馬政府談成的TPP，因為這對美國勞工與農民「不公平」。而川普一向表明，他對達成更好的貿易協定持開放態度，這是他在達佛斯世界經濟論壇演說時就說過的立場。
美國退出TPP後、由日本帶領剩下11個成員國完成「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP、又稱TPP11）談判，上個月在智利簽署，目前各個國家正完成自身內部法律程序的階段，尚未生效。
然而，CPTPP完成的談判，已終止美國在最初TPP堅持有關智慧財產權的條款，對美國來說，最初的高標準已有改變，不論這是否符合川普所說「更好協定」的定義，可以肯定的是，重新談判的前景並不看好。
「外交政策」雜誌報導，在美國前代理副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）看來，從好不容易完成TPP、到美國退出，再重新談成CPTPP，對這11個國家來說，就像是經歷兩次創傷，她懷疑相關國家還有興趣重談。
文章指出，CPTPP已中止22項美國最初在TPP中堅持的條款，尤其是針對藥品專利的智慧財產權，當初許多國家是勉為接受，最後就是因為爭議太高，美國退出後，相關條款才終止。
然而，川普若願回心轉意加入CPTPP，目前11個成員國應會表達歡迎。
事實上，華府智庫威爾遜中心上個月在CPTPP生效前、特別找來TPP11的部分成員國駐美大使或相關財經官員代表，闡述CPTPP歡迎任何能達高標準的貿易夥伴加入，當時包括新加坡駐美大使米埔里（Ashok Mirpuri）就說，當然希望美國回心轉意。他甚至說，只要中國能達到高標準，新加坡沒理由為中國想參與CPTPP增設條件。
「華爾街日報」則報導，為了在貿易上針對中國，這也是川普要求重新研究談成TPP成為更好協定可能性的原因之一。
民主黨人當然把握機會批評川普，包括反TPP最力的聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）就說，這是「荒謬反轉」，是給川普承諾要捍衛辛勤工作的美國人「一巴掌」。
柯特勒在美國貿易代表署任職達30年，是美韓自貿協定及TPP談判的主談人，儘管她是川普批評過去歷屆政府及談判人員幫美國談成愚蠢協定的對象，然而，在財政部長梅努欽傳出美國願意重新考慮加入TPP後，她仍正面看待川普政府的「朝令夕改」，認為這是令人鼓舞的積極訊號。
她說，隨著時間發展，「他們或許可以了解（TPP）的價值」。
川普競選時形容TPP是「災難性的糟糕協定」，也確實兌現競選承諾，上任就宣布退出TPP，而原本美國學界並不看好TPP11能達成，但CPTPP簽署後，川普政府的態度就已開始鬆動。（編輯：屈享平）1070413
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