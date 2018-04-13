電信業拚拉高ARPU 按摩椅名牌包全都賣

（中央社記者江明晏台北13日電）電信業近年開發家電、機車、清淨機等非手機產品，瞄準母親節檔期，台灣大哥大納入保養品、名牌包、按摩椅，取代過去綁約購機選擇，盼拉高整體平均每戶貢獻金額(ARPU)。



台灣大哥大今天宣布，瞄準母親節檔期，推出「夢幻逸品自由選」方案，囊括保養品、名牌包、按摩椅，搭配電信門號可0元購入，取代過去綁約買手機的選擇。



其中，按摩椅市價新台幣3萬9800元，台灣大針對新申辦、攜碼、續用戶，推出月付1399元資費，0元帶回家的優惠，換算下來補貼幅度高於智慧型手機，顯示電信業補貼朝向多元化發展，且力道不手軟。



此外，掃地機器人、無線手持吸塵器、智慧萬用鍋、捷安特單車等也是台灣大規劃綁約銷售的產品，盼以此刺激用戶申辦，拉高平均每戶貢獻金額表現。



手機銷售過去仰賴電信商，但電信市場幾乎沒有新增客群，市場購機循環拉長，以前用戶換約購機週期最快落在15個月，但目前已拉長至20個月以上。



過去電信業者靠補貼購機攬客，近年開發大電視、家電、機車、清淨機等非手機產品，就連健身房會員與一年份衛生紙都成為刺激用戶申辦資費的誘因。



市場調查資料顯示，2017年申辦電信方案的消費者，選擇搭配家電的比例較2016年成長6倍。中華電信也表示，據觀察，客戶申辦門號搭配家電的需求比率持續攀升，顯示家電逐漸成為帶動銷售的新寵兒。



值得注意的是，遠傳電信還首創業界，攜手健身工廠，以健身房會員專案取代購機選擇，並思考推出各項符合消費者需求的生活提案，盼以此刺激消費市場換約需求；目前非手機補貼占比約在10%左右，也希望藉此帶動平均每戶貢獻金額止跌反彈。



台灣之星更搭上衛生紙熱潮，申辦資費專案，可選擇一年份的五月花衛生紙或洗衣精等民生用品；亞太電信發揮集團優勢，針對不需要手機的消費者，可選擇搭配夏普白色家電，包含除濕機、微波爐、空氣清淨機、吹風機及清洗棒等。(編輯：趙蔚蘭)1070413