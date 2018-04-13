科技產業題材多 投信看好今年成長佳

（中央社記者田裕斌台北13日電）美國主要科技股近1個月下跌約10%，不過投信業者認為，科技產業今年有人工智慧（AI）、自駕車、雲端平台、關鍵零組件漲價等題材，今年成長估10%至15%。



統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，軟體、網路、服務等產業相對優於硬體、半導體產業，可望有更大的表現空間，因應市場波動度加大，宜分散持股，以達到降低投資組合受市場波動的影響程度。同時，在經歷了大波段的漲勢後，評價已高的個股，今年要在評價上進一步提高的機率較低，擇股上應更重視評價合理性。



郭智偉指出，分析近月來衝擊科技股走勢的因素，除了受到美中貿易戰牽連，還包括了臉書(Facebook)洩密風波、美國總統川普劍指亞馬遜(Amazon)、優步(Uber)自駕車肇事致死與輝達(NVidia)停止自駕車測試等利空。



不過，從產業發展趨勢、競爭力、獲利結構及事件本質分析，郭智偉研判，多屬於個別公司短線利空因素，對整體科技產業影響不大，川普將致力兌現「美國優先」的競選承諾，在美國期中選舉之前，政策風險將持續干擾股市。



郭智偉認為，全球景氣近期雖有小幅回落，但仍維持擴張態勢，且根據調查機構顧能(Gartner)的3月對50位企業資訊長(CIO)進行的調查，今年科技支出比重已由去年下半年調查時的4.4%持續上修至5.7%，支出加速更添後續營運動能。（編輯：黃國倫）1070413