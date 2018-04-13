蘋果i6 Plus電池缺料 本周到貨消化訂單

（中央社記者江明晏台北13日電）為平息降速風波，蘋果針對iPhone 6及後繼機種祭出優惠價換電池方案，經銷商今天透露，先前大缺貨的iPhone 6 Plus電池已於本周到貨，可望開始消化已排隊到6月的訂單。



蘋果變更iOS軟體導致舊款iPhone降速以延長電池壽命的做法引起爭議，蘋果去年為此道歉，並宣布針對需要更換電池的iPhone 6及其之後推出的機種，已過保固期的電池替換費用從79美元降價到29美元，約新台幣890元，從2018年1月開始至12月在全球適用。



海內外蘋果直營專賣店，以及國內蘋果授權經銷商德誼、燦坤等之前都忙著消化等待置換電池的大批果粉。



德誼今天表示，先前大缺貨的iPhone 6 Plus電池已在本周到貨，目前已開始慢慢消化預約換電池的用戶，其他機型預約換電池的狀況「已經很順」，唯獨iPhone 6 Plus的訂單排至6月，消化速度仍取決於蘋果電池到貨狀況。



德誼說明，全台門市可收件轉至德誼全台有7個維修中心進行更換電池作業，1、2月有加派人力疏解，目前人力與訂單量已趨於平衡。



事實上，海內外Apple Stores一直在努力跟上iPhone電池更換的需求，國外科技網站9to5mac報導，蘋果正在嘗試新策略，包括調派Apple Care員工和增加外部承包商，在零售店支援iPhone電池更換工作，減少iPhone客戶維修時間受排擠的狀況。（編輯：李信寬）1070413