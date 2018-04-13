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日月光投控30日上市 日月光午盤創波段高

發稿時間：2018/04/13 13:03

最新更新：2018/04/13 13:03

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）封測大廠日月光午盤來到3年來波段高點。日月光和矽品即將在30日終止上市，雙方合組的日月光投資控股，將於30日上市。

日月光今天午盤過後拉抬力道強勁，最高來到45.2元，大漲6.1%，創2015年4月下旬以來波段高點。

日月光12日公告，台灣證券交易所核准日月光股票終止上市、以及日月光投資控股上市。

日月光經過經濟部加工出口區管理處核准變更登記後，以1股換0.5股換股比率轉換為日月光投資控股普通股股票43.18億股，日月光投資控股普通股於股份轉換基準日4月30日上市，原日月光上市普通股於同日終止上市。

矽品則以每1股普通股換發現金新台幣51.2元對價。矽品也將在30日終止上市。

經過台灣證券交易所3月26日文函核准在案，日月光投資控股掛牌上市產業類別及證券代號分別為「半導體業」及「3711」。

日月光和矽品於2月12日經雙方股東臨時會分別決議通過，共同以股份轉換方式，由日月光申請新設成立日月光投資控股，並由日月光投資控股取得日月光和矽品全部已發行股份。

日月光及矽品將同時成為日月光投資控股股份百分之百持股子公司，日月光及矽品終止股份上市，股份轉換基準日4月30日。日月光和矽品普通股最後交易日4月17日，普通股停止市場買賣日期從4月18日至107年4月30日。（編輯：黃國倫）1070413

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