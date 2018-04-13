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川普考慮重回TPP 美商會：強烈支持

發稿時間：2018/04/13 13:31

最新更新：2018/04/13 13:31

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（中央社記者陳政偉台北13日電）美國總統川普要求官員研究重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP）談判的可能，台北市美國商會表示強烈的支持，也認為美國加入TPP有多層面助益，也有助於台灣加入TPP第二輪談判。

美國退出TPP後、由日本帶領剩下11個成員國完成「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP、又稱TPP11）談判，上個月在智利簽署，目前各個國家正完成自身內部法律程序的階段，尚未生效。

美國總統川普12日在與部分國會議員及來自農業州的共和黨籍州長會談完後，似乎對貿易協定給美國農產品出口的幫助有了不同認識，白宮副發言人華特斯（Lindsay Walters）隨後聲明也證實，川普要求經貿官員研究是否可能談成更好協定。

台北市美國商會今天發出聲明，針對稍早川普總統對美國重新評估再加入TPP的可能性表示強烈的支持。

美國商會執行長傅維廉（William Foreman）指出，美國加入TPP不僅對美國有著多層面的助益，也有助於台灣加入TPP第二輪談判。

傅維廉強調，美國成為TPP的成員不僅能為其帶來商機，更能鞏固美國在亞太區的經濟領導地位，並貫徹美國為除去貿易障礙及提倡貿易自由的持續努力。

傅維廉表示，對台灣而言，美國的重返不僅為台灣能成為TPP成員加分，更免於台灣被邊緣化之慮而得以與多國簽署貿易協定，增加更多貿易夥伴。(編輯：趙蔚蘭)1070413

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