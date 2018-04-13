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台股萬點行情延續 26.5%買股上班族仍虧損

發稿時間：2018/04/13 14:03

最新更新：2018/04/13 14:03

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（中央社記者邱柏勝台北13日電）台股延續史上最長萬點行情，今年首季再漲276點，仍屬偏多格局。但根據yes123求職網調查，去年至今曾投資台股的上班族中，僅38.2%有獲利，且有26.5%帳面仍虧損，或已停損出場。

yes123求職網今天公布「上班族省錢抗漲與投資理財調查」，調查顯示，高達8成5的上班族曾有投資理財的行動，選擇過的投資理財工具，在可複選狀況下，主要有基金、股票、保險，以及銀行定存、外幣。

至於投資理財的目的，在可複選狀況下，主要是存退休金、養老金、存購屋基金、怕突然失業沒收入，以及為了賺更多外快、或覺得錢放著不投資就是賠錢。

此外，去年5月台股上萬點以來，已創下史上最長萬點行情，今年首季續漲276點，偏多格局尚未打破；而財金首長也不斷呼籲年輕人投資台股。然而根據yes123調查，3成有投資台股的上班族中，有38.2%表示帳面獲利中或已獲利了結；35.3%屬於帳面上或已損益兩平出場；但有26.5%表示帳面賠錢中或已停損出場。

該調查將損益兩平的投報率當作0，透過權重比例換算後進一步分析，上班族的總投資報酬率，大約為負2.5%，呈現小賠狀況；同時再請上班族自評投資理財的成果，平均後的滿意度僅為45.3分，其中甚至有9.8%自評為「零分」。顯然台股走勢雖偏多，但上班族的投資績效不見得成正比。

此「上班族省錢抗漲與投資理財調查」，是由yes123求職網於3月14日到3月30日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲以上，且已畢業或役畢的會員，有效問卷共1323份，信心水準為95%，誤差值為正負2.69個百分點。（編輯：李信寬）1070413

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