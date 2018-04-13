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政院推節電 張景森：擬對工業用電大戶祭獎懲

發稿時間：2018/04/13 14:15

最新更新：2018/04/13 14:15

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（中央社記者劉麗榮台北13日電）行政院政務委員張景森今天說，今年暑假將推動節電政策，針對工業用電大戶訂出5%節能目標，有獎懲制度；一般家庭訂5%到10%目標，盼管控尖峰用電，待行政院長賴清德拍板後實施。

張景森中午接受廣播專訪談到能源政策時表示，他常透過身體力行節電，是希望刺激大家想一下，「真的要節電，否則電會不夠」，而節電要制度化來做，做電費的合理規劃，尖峰時段用電，電費要貴一點，大家才會節省，已請台電調整，在總電價漲幅可控制下，將尖峰電價的倍數拉高。

張景森說，技術層面，需要裝智慧電錶才能操作不同時段的差別電價，目前兩萬戶的工廠用電大戶都已安裝智慧電錶，強化尖峰用電控管。

他進一步指出，今年暑假會推動兩項節電政策，第一，針對工業用電大戶，請台電與個別用戶檢討用電，希望他們積極採取節能措施，訂出5%節能目標；其次一般家庭，節能彈性更大，訂出5%到10%的節能目標。

張景森表示，假設預期明天備轉容量率降到3%，前一天就要通知用電大戶，強制參加節能5%制度，若達標，可以一度換非尖峰用電的幾度；若未達標，則增加電費，用鼓勵和督促的獎懲制度來推動。

他說，最近要跟賴清德報告，待賴清德同意後拍板實施。

民進黨是否說過十年不調電價？張景森說，不是說不調電價，而是預期十年內不會有大幅度的電價調漲，因為用綠電取代核電，而綠電價格越來越低，雖然會漲，估算未來十年漲幅不會超過過去十年漲幅。

他強調，2025年非核家園的目標一定會達成，這兩年因為核一、核二廠問題把步驟打亂，預期過了今年會一帆風順。他說，核電廠提前除役不是民進黨的立場，如期除役才是，要確保能源順利轉型。

張景森說，馬政府時代綠能確實推得比較慢，但馬政府評估核能推不動，在火力電廠方面有及早因應，也算是有貢獻。(編輯：趙蔚蘭)1070413

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