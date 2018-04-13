當沖降稅延至110年底 投顧：有利交易環境

（中央社記者江明晏台北13日電）立法院三讀通過當沖降稅措施延長至民國110年年底，投顧表示，是預期之內的正向消息，有利交易環境、刺激量能，更有助內資操作上變得積極。



立法院院會今天三讀通過修正證券交易稅條例第二條之二條文，當沖降稅措施延長3年8個月至民國110年年底。



華南投顧董事長儲祥生今天接受中央社記者訪問時表示，這是預期之內的正向消息，看好台股未來一段時間內當沖維持低稅率，有利整個交易環境。



兆豐投顧協理黃國偉認為，此措施對整體交易市場有利，有助進一步刺激量能。



他進一步說，尤其外資今年2月之後操作偏保守，支撐台股指數高檔不墜，內資占很重要的力道，認為就是當沖降稅讓內資操作上變得積極，未來台股內資交易比重可望提高，算是正面的事情，但另一方面來說，內資操作偏向短線，助漲助跌機率高。



中國國民黨籍立法院財政委員會召委曾銘宗今天在條文三讀修正後於院會表示，當沖交易有3項功能，包括投資、投機、避險。在先進國家，包括美國當沖交易占其交易量高達45%、日本占40%、香港和新加坡占20%左右，在國外是非常普遍的交易形式。



對此，儲祥生抱持較保守態度，認為這是交易習慣問題，也不鼓勵做極短線，散戶在操作當沖還是要小心。(編輯：趙蔚蘭)1070413