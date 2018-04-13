當沖降稅納入自營商 券商：省下交易稅有限

（中央社記者田裕斌台北13日電）立法院三讀通過當沖降稅措施延長3年8個月至民國110年年底，且納入券商自營部為降稅對象，券商主管表示，對權證造市交易能省下的交易稅有限，但聊勝於無。



群益金鼎證券總經理趙永飛表示，券商自營部門本來就少操作當沖交易，能從當沖降稅省下的交易稅有限，不過當沖降稅對一般投資人有利，也能有效維持台股熱度，還是對此持正面看法。



根據券商公會統計，自2011年至2017年間，21家權證發行券商平均每年有12家發生虧損，其中券商所繳交的稅、費，占掉毛利的59%，造成經營權證業務沈重的負擔，也是權證發行券商獲利不振、甚至虧損的主要原因。



趙永飛指出，券商最希望還是主管機關將權證避險交易的稅率從現行的千分之三降至千分之一，最好是免徵，這樣券商發行權證的成本可以有效降低，雖然部分權證避險交易在標的個股波動較大時，確實會有當沖的情況發生，但比例不高，券商受惠當沖降稅的程度不大。



立法院三讀修正證券交易稅條例第二條之二條文為，自中華民國106年4月28日起至110年12月31日止，同一證券商受託買賣或自107年4月28日起至110年12月31日止證券商自行買賣，同一帳戶於同一營業日現款買進與現券賣出同種類同數量之上市或上櫃股票，於出賣時，按每次交易成交價格依千分之一點五稅率課徵證券交易稅，不適用第二條第一款規定。（編輯：楊玫寧）1070413