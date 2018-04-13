桓達印尼新廠第4季相助 今年業績看新高

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）桓達科技今年看好4大商機，印尼新廠預計最快第4季底貢獻營收。法人預估，桓達今年業績可望持續成長2成以上，再創新高，每股稅後純益可超過新台幣5元。



製程自動化感測和流量計製造廠桓達今天下午參加證券櫃檯買賣中心舉辦櫃買市場業績發表會。



展望今年成長動能，桓達總經理特助許碧雲表示，美國颶風災後重建商機，美國政府編列重建預算，公司可提供客製化液位計、流量計、無線通訊系統等。此外頁岩油產業商機，輸送過程中需要儲槽存量管理，第1季美國系統商出貨持續成長。



另外在智慧城市污廢水管理、空污環保等，桓達看好成長動能續增。許碧雲透露，第1季與電信系統商洽商，提供流量計系統整合4G通訊模組，應用在自來水管理，目前準備簽約，案子分成5年進行，預估可貢獻3000萬元營收



許碧雲指出，由於產品以客製化為主，產品毛利率可維持在55%到60%區間。



在海外布局，許碧雲指出，第1季已完成印尼雅加達建廠投資申請，總投資金額150萬美元，預計第2季可取得建照、規劃第3季建造完成，預計最快第4季底可開始貢獻營收，深耕化工、環保、食品、機械業等。去年印尼廠業績年成長約14%。新廠完成後，成長率看佳。



在中國大陸，第1季桓達大陸廠成長幅度約17%，當地有8家銷售分公司，主要銷售辦公室在上海閔行工業區。



展望今年營運，法人預估，桓達今年業績可較去年成長2成以上，下半年表現可優於上半年，下半年和上半年業績比重約55比45，第3季或第4季可望是今年單季高峰，今年每股稅後純益可望超過新台幣5元。



桓達產品應用範圍涵蓋食品飲料、船舶、石化、水資源管理、醫藥、化工、潤滑油機等領域，其中食品製藥和飼料產業應用占比約3成。石化與天然氣占比約15%。



桓達主要產品包括製程自動化感測器，可應用在液體量測和粉體量測，此外產品包括空氣式控制器等，桓達也推出高精度液物位感測器等新產品。



展望綠能設備與風力發電布局，桓達表示，感測器應用在風機葉片轉向。



桓達3月自結合併營收1.06億元，較去年同期1.01億元成長4.46%，創歷年單月新高。前3月桓達自結合併營收2.64億元，較去年同期2.37億元成長11.61%。



桓達去年合併營收約10.6億元，稅後淨利1.95億元，每股稅後純益4.84元。桓達去年獲利絕對數字創歷年新高。



從市場比重來看，去年中國大陸占比40%，台灣占比20%，美國和歐洲各別占比15%，東南亞占比約10%。(編輯：陳永昌)1070413