金屬中心跨海新南向 搶攻東協牙材市場

（中央社記者黃自強新加坡13日專電）第10屆新加坡國際牙材展今天起舉行3天，金屬工業研究發展中心今年首度率台灣牙科醫材廠商參展，希望把台灣優質的牙科器材拓展到東協國家市場。



金屬中心副執行長林志隆今天告訴中央社記者，這次共有8家台灣業者，以「台灣牙科產業行銷策略聯盟」模式，擴大參與今年的新加坡國際牙材展（IDEM Singapore 2018）。



他指出，這次參展不僅直接面對近70個國家、8000多名參與醫學會議的牙科醫生、牙科買家等客戶，更藉由國家形象館整合行銷台灣牙科產業，強化需求端的信賴與對台灣產品的認知。



林志隆認為，新加坡是亞太最具代表性的牙醫科學技術與設備儀器市場，參加這次展覽能結合醫學會議，直接面對產業終端客戶牙科醫師進行產品推廣，可全面凸顯台灣的牙科醫材能量。



林志隆指出，金屬中心近年來積極整合台灣業者聯合參展，由於金屬中心跨足醫材市場已邁入第10年，除藉重金屬材料開發與製程優勢，輔導國內傳產業者轉型生產高價值產品，也從建立產業聚落、建立品牌、開拓國際商機等行銷面向，著手提升產業競爭力。



今年參展廠商產品涵蓋植牙手機、膠原蛋白填補物、金屬中心研發技轉的口內掃瞄機、人工牙根、陶瓷牙根、手持式X光機、專利手術槌等。



金屬中心率領台灣牙科醫材廠商，參與從13日到15日在新加坡舉辦的第10屆新加坡國際牙材展，希望開拓更多國際市場，成功媒合新加坡的醫材通路商及台灣的牙科醫材產業者。（編輯：陳惠珍）1070413