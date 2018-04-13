喊話拉美促進貿易 美：不讓獨裁國主導

（中央社利馬12日綜合外電報導）美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天表示，相較與中國的貿易，拉丁美洲各經濟體與美貿易獲益更多，並誓言華府不會把這個地區經濟的主導地位拱手讓給「獨裁國家」。



路透社報導，美洲高峰會（Summit of the Americas）開幕前一天，羅斯出席秘魯利馬的商務活動，並向拉美各國施壓，要求拉美各國採取更多促進貿易的行動。



羅斯今天出席美洲政商領袖高峰會（CEO Summit of the Americas）發言表示：「關稅及非關稅壁壘沒有理由地高築。」



羅斯表示，區內與美國的貿易壁壘包括貨物延誤通關及高額遵循成本。



他敦促尚未批准世界貿易組織（WTO）貿易便捷協定（trade facilitation agreement）的國家，儘快讓這項要求即時公布通關程序的協定生效，並說：「這有額外效益，即有助降低海關部門的貪汙情況。」



羅斯說，拉美出口到美國的大多是製成品，不像出口到中國的大多是原料和農產品。



羅斯說：「這些位階較高、具附加價值的產品，提供薪資優渥的工作，因此較有利地方經濟。」「我們不會把美洲地區的主導地位拱手讓給…壓榨區內豐富天然資源的獨裁國家。」（譯者：梁元齡/核稿：陳政一）1070413