喊話拉美促進貿易 美：不讓獨裁國主導

(中央社利馬12日綜合外電報導)美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)今天表示,相較與中國的貿易,拉丁美洲各經濟體與美貿易獲益更多,並誓言華府不會把這個地區經濟的主導地位拱手讓給「獨裁國家」。



路透社報導,美洲高峰會(Summit of the Americas)開幕前一天,羅斯出席秘魯利馬的商務活動,並向拉美各國施壓,要求拉美各國採取更多促進貿易的行動。



羅斯今天出席美洲政商領袖高峰會(CEO Summit of the Americas)發言表示:「關稅及非關稅壁壘沒有理由地高築。」



羅斯表示,區內與美國的貿易壁壘包括貨物延誤通關及高額遵循成本。



他敦促尚未批准世界貿易組織(WTO)貿易便捷協定(trade facilitation agreement)的國家,儘快讓這項要求即時公布通關程序的協定生效,並說:「這有額外效益,即有助降低海關部門的貪汙情況。」



羅斯說,拉美出口到美國的大多是製成品,不像出口到中國的大多是原料和農產品。



羅斯說:「這些位階較高、具附加價值的產品,提供薪資優渥的工作,因此較有利地方經濟。」「我們不會把美洲地區的主導地位拱手讓給…壓榨區內豐富天然資源的獨裁國家。」(譯者:梁元齡/核稿:陳政一)1070413