爭取美高關稅豁免 經部擬管控陸鋼鋁輸入

（中央社記者溫貴香台北13日電）經濟部今天表示，台灣為爭取美國鋼鋁高關稅豁免，研議採取限制業者進口大陸鋼、鋁材，未來在某些數量內會用輸入許可證管控，但會與非輸美產品分開處理，降低對國內產業影響。



美國對鋼鋁進口商品分別課徵25%與10%關稅，加拿大、南韓歐盟得以「暫時豁免」高關稅，台灣也努力爭取豁免。民進黨籍立委劉世芳、賴瑞隆、何欣純上午召開「美國貿易擴張法232條款對我國鋼鋁產業的衝擊影響及政府因應對策」公聽會。



出席公聽會的經濟部次長龔明鑫表示，台灣爭取美國鋼鋁高關稅豁免的目標與各國一致，研議採行3措施，第一，密切注意來自中國大陸進口來源，研議自中國大陸進口項目未來須申請輸入許可證。



第二，阻止不公平貿易行為，參考加拿大、日本、韓國等其他國家做法，對以低於出口國國內生產價格的產品銷售到台灣展開反傾銷與補貼調查，第三，在維護業者權益下，妥善提出貿易措施，與美方進行談判，4月底前爭取豁免。



劉世芳說，鋼鋁產業多集中在中南部，是台灣重要產業，加上美國是鋼鐵製品最大的出口市場，去年鋼鋁製品銷美，占GDP的0.2%，政府一定要盡全力爭取關稅豁免，維護台灣鋼鋁產業的競爭力。



賴瑞隆說，美中貿易戰只是開頭，「到底兩隻大象會打到什麼程度？政府必須審慎因應」，除了經建部門外，國安部門也應介入了解。



經濟部國貿局長楊珍妮說，針對鋼鋁高關稅豁免議題，我方與美國第一次碰面溝通時，美方非常關切台灣未來是不是配合減量、配合處理鋼鐵過剩的問題，假設與美方溝通可以爭取到國家豁免，在此情況下，美方一定會要求限制某些的量，未來採取邊境管制措施可能收回許可證，配合減量發放輸入許可證，但沒有限制進口。



楊珍妮說，未來假設美國答應台灣可以豁免，在某些數量之內，一定要用輸入許可證管控，還有透過原產地與鋼鐵公會管控，希望業者心理要有準備，工業局要輔導業者、貿易局要幫業者找出口。



不過她強調，國貿局請業者於4月10日前提出未來將自中國大陸進口數量，主要是為蒐集資訊參考，並非目前即禁止自中國大陸進口。



同時，國貿局自4月起，將極少數申請自大陸專案進口案件核准期限，從原本一年縮短為一個月，主要是因為與美方協商時程未定，為避免不確定性影響業者權益，在與美方協商前，才會縮短專案核准期限。



楊珍妮強調，當美國一直不跟台灣談的時候，效期到，繼續跟國貿局申請，工業局核可後會繼續核發，「我們沒有採取立即措施禁止進口，量還是自由進出」，完全沒有改變現行做法。



此外，楊珍妮也表示，非輸美產品原則上會分開處理，以盡量滿足國內需求、減輕影響，政府也會持續爭取與美協商。（編輯：許雅靜／林淑媛）1070413