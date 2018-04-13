台股首季好熱 證交稅飆7年同期新高

（中央社記者邱柏勝台北13日電）第一季全國稅收新台幣3712億元，創歷年同期新高，主要貢獻來自於國內消費成長，帶動營業稅年增105億元。此外，台股第一季交投熱絡，挹注證交稅249億元，亦創近7年同期新高。



財政部今天公布第一季全國稅收3712億元，年增241億元或6.9%，創歷年同期新高，主要稅目中，以營業稅增加105億元、證交稅增加60億元、菸酒稅增加51億元較多，但贈與稅減少53億元，健康福利捐（菸捐）減少20億元。



根據統計，第一季營所稅實徵38億元，年增36億元，主因去年有大額退稅，壓低基期所致；綜所稅實徵732億元，年增1億元，主因權利金所得扣繳稅款減少，以及去年同期有大額退稅交互影響所致。



第一季營業稅實徵1292億元，年增105億元或8.9%，主因國內消費活動增溫，挹注營業稅收。財政部統計處副處長陳玉豐說，第一季餐飲業營業額成長2.8%，零售業營業額成長4.6%，且境外電商營業稅收入達11.3億元，皆對營業稅有貢獻，也是今年第一季全國稅收創同期新高的主要動能。



第一季貨物稅實徵429億元，年增5億元或1.2%，主因進口車市場活絡所致；土增稅實收238億元，年增16億元或7.4%，主因房地交易回溫所致。菸酒稅實徵155億元，年增51億元或49.1%，則是因為長照政策調整菸類稅額所致。



此外，台股3月交投依舊熱絡，上市櫃股票日均量為1467億元，優於去年同期的1130億元，帶動證交稅實徵94億元，年增12億元或14.6%，累計第一季證交稅實徵249億元，更創近7年同期新高。（編輯：楊凱翔）1070413