台股週線漲1.33% 上市公司市值逼近33兆元

（中央社記者田裕斌台北13日電）根據台灣證券交易所統計，本週加權股價指數上漲143.86點、漲幅約1.33%，全體上市公司市值則再度逼近新台幣33兆元，約32兆8910.08億元。



證交所表示，本週加權股價指數上漲143.86點，漲幅約1.33%，台灣50指數上漲98.37點，漲幅約1.21%，寶島股價指數上漲156.75點，漲幅約1.25%；產業別指數方面，以電器電纜類指數上漲6.47%漲幅最大，生技醫療類指數下跌0.86%跌幅最大，未含金融類指數上漲113.85點，漲幅約1.24%，未含電子類指數上漲314.18點，漲幅約2.14%，未含金融電子類指數上漲279.40點，漲幅約2.23%。



證交所指出，本週集中交易市場總成交金額6411.17億元，全體上市股票成交金額5945.66億元，股票成交量週轉率1.82%。



各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為半導體類1102.48億元、占18.54%，光電類784.65億元、占13.20%，電子零組件類760.88億元、占12.80%。



成交量週轉率前3名產業依序為電器電纜類11.27%、生技醫療類5.85%、電子零組件類4.65%。



證交所統計，累計今年年初開盤至今共65個交易日，集中市場總成交金額8兆6322.21億元，市場日平均成交金額1328.03億元，股票成交量週轉率24.28%，股票日平均成交量週轉率0.37%。



截至4月13日止，全體上市公司市值32兆8910.08億元，較4月3日增加4337.12億元，增幅約1.34%。（編輯：楊玫寧）1070413