行政院促加速招商 投資台灣事務所有譜

（中央社記者陳政偉台北13日電）行政院召開加速投資台灣專案會議第10次會議，行政院院長賴清德會後裁示，請經濟部在2週內提出「投資台灣事務所」揭牌啟用時程規劃，包含跨部會分工，各項招商、攬才工作。



行政院今天召開加速投資台灣專案會議第10次會議，這次加速投資台灣專案會議，由金管會、經濟部分別就「近期資本市場重大推動措施」、「投資台灣事務所規劃報告」等議題進行報告。



會議後賴清德裁示，資本市場扮演支持產業發展的重要角色，也是經濟的櫥窗，活絡的資本市場可為政府、企業及投資人創造三贏的局面。



賴清德表示，這段期間感謝金管會近期推動的許多重大措施，讓社會很有感，這些都有助因應國際的挑戰、提升競爭力。



賴清德指出，已請金管會加速推動證交法修法，特別是庫藏股轉讓員工年限的延長，並落實推動新版的公司治理藍圖。為鼓勵國內外企業上市（櫃），也請金管會會同相關部會積極研議可行措施，以提升資本市場動能。



賴清德表示，「投資台灣事務所」是對外招商、攬才的核心主政單位，應積極發揮執行力，縱向配合整體國家發展及產業政策，研擬招商、攬才策略；橫向建立與外國商會、國內工商團體、駐外單位、中央部會、地方政府等網絡，以發揮綜效。



而針對整合招商中心部分，賴清德指示，請經濟部在2週內，提出投資台灣事務所揭牌啟用的時程規劃，提出事務所具體運作機制，包含跨部會分工，各項招商、攬才的工作項目，以及預期效益等規劃，並陳報行政院。



賴清德強調，為加強提升Contact Taiwan成為國家單一攬才入口網，請經濟部整合外交部、教育部、內政部等相關部會資源，建置「網實合一、鏈結國際」的一站式攬才機制，啟動新一波外國專業人才全球攬才行動，並持續檢討鬆綁不合時宜的法規命令，針對各項攬才計畫儘速研擬細部執行策略及相關配套服務機制。（編輯：楊凱翔）1070413