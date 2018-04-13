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亞幣走貶 新台幣貶至一個半月新低

發稿時間：2018/04/13 19:06

最新更新：2018/04/13 19:06

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（中央社記者邱柏勝台北13日電）美元反彈，亞幣走貶，加上外資大幅匯出，今天新台幣續貶，終場以29.302元兌1美元作收，貶值4.2分，匯價連3貶並創一個半月低，台北與元太外匯經紀公司總成交量擴增至17.83億美元。

累計本週新台幣共貶值1.54角，貶幅0.53%。外匯交易員表示，國際政經不確定因素增加，投資人風險偏好下滑，導致資金從亞洲與新興市場國家流出，帶動美元轉強、亞幣則普遍走弱，也壓抑新台幣匯價走勢，加上外資大幅匯出，近一步促貶新台幣。然而午盤過後外資略有匯入，且出口商仍有拋匯需求，新台幣貶幅收斂，終場小貶4.2分，仍創一個半月低點。

而根據央行資料顯示，截至今天下午4時外匯市場收盤止，日圓兌美元貶0.69%最多，其次為歐元貶0.24%，新台幣貶0.14%、星幣貶0.12%。至於韓元兌美元則維持平盤，人民幣則較前一日小升0.07%。

展望新台幣後市，外匯交易員表示，近期外資匯出量增，新台幣遭逢壓力，短線趨貶，後續需持續關注外資動向，以及其他國際變數。

新台幣兌美元今天開盤價為29.265元，最高29.245元、最低29.360元，尾盤收29.302元，貶值4.2分。（編輯：楊凱翔）1070413

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