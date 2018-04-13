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法規鬆綁近半年達282項 金管會49項最多

發稿時間：2018/04/13 19:30

最新更新：2018/04/13 19:30

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（中央社記者陳政偉台北13日電）行政院今天召開加速投資台灣專案會議，國發會主委陳美伶表示，去年10月至今共計鬆綁282項，以金管會49項最高，顯示政府積極推動法規鬆綁決心，期望讓人民更有感。

行政院召開加速投資台灣專案會議第10次會議，由金融監督管理委員會、經濟部分別報告「近期資本市場重大推動措施」、「投資台灣事務所規劃報告」等。

會議上，國家發展委員會也就法規鬆綁的成果及效益提出說明。陳美伶受訪表示，去年10月26日，行政院院長賴清德指示國發會推動法規鬆綁，而各部會已在歷次會議提報235項鬆綁成果。

陳美伶指出，今天會議也提出各部會法規鬆綁新增的47項成果，包含財經部會14項，其餘部會33項。因此，共計282項鬆綁成果。

陳美伶表示，推動法規鬆綁到現在，金管會、財政部、經濟部是鬆綁成果卓越的部會，分別鬆綁49項、46項、26項。

據國發會資料，金管會報告中提到，為鼓勵國內外企業上市（櫃），將研議簡化審查程序及將現行審查時程由8週縮短至6週。

金管會在會議上建議經濟部，放寬第一上市（櫃）及興櫃公司（F公司）本國籍內部人投資中國大陸限額相關規範。並發函經濟部，建議F公司投資中國大陸時，其本國籍內部人無須設算個人每年500萬美元的投資限額。

對建置陸資直接投資F公司的機制，金管會未來將推動在維持陸資持股不得逾30%且不具控制力的限制下，允許陸資得直接投資F公司。

金管會預期，這項舉措將加速企業進入資本市場，排除海外台商回台掛牌障礙，以提升國內資本市場動能與提升競爭力。(編輯：陳永昌)1070413

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