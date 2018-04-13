台股基本面穩健 證交所：這些數字告訴你

（中央社記者田裕斌台北13日電）台股站上萬點記錄仍是現在進行式，台灣證券交易所表示，今年台灣經濟應屬樂觀、台股基本面穩健，可以從這幾個數字看出來。



證交所統計，今年第1季台股漲幅約2.6%，相對全球股市抗跌，且根據844家本國上市公司去年財報，整體本國上市公司營收新台幣29兆7895億元、年增6.77%，稅前盈餘2兆5764億元、年增16.24%。



證交所指出，台股市場近年來的股利殖利率，一直都在國際上名列前茅，加上有合理的本益比及不斷進步的公司治理環境，對國際上的投資人極具吸引力，使得外資持有上市公司的市值比重近來已達到4成以上的水準，可說是對台股最實質的肯定。



根據證交所統計，去年台股日均量達到1048.74億元，較2016年成長達35.28%，自然人的成交值比重也重回到6成左右水準，顯示自去年以來，內外資同步進入台股市場交易，不但使成交活絡，更順勢推動指數走揚。



其中，去年勞保加計勞退基金（含新舊制）的總收益數2542億元，較2016年的總收益增加1462億元、也較2015年增加2625億元，若以2017年參與台灣勞保人數1027萬人估算，約當每名勞保參與者在去年增加了2萬4751元的收益，顯示資本市場並非僅少數人受益。



證交所強調，今年各機構對全球及台灣的景氣預測正面看法居多，財政部公布第1季出口達797.4億美元，也創下歷年同期新高，年增幅度達10.6%，連續6季呈現正成長趨勢，當沖降稅已順利延長實施至2021年底，今年台灣的經濟應屬樂觀，台股的基本面也相當穩健。（編輯：林興盟）1070413