投資台灣事務所 陳美伶：招商攬才一條鞭

（中央社記者陳政偉台北13日電）為積極促成在台投資，經濟部預計將成立「投資台灣事務所」。國發會主委陳美伶表示，未來將整合行動招商與攬才單一服務窗口為國家級單位，化被動為主動，達到一條鞭的服務。



行政院從9月27日啟動加速投資台灣專案會議，已召開多次會議，行政院院長賴清德先前會議裡，要求經濟部招商中心改組，並指示國家發展委員會要整合招商中心的檢討精進。



行政院今天召開加速投資台灣專案會議第10次會議，經濟部特別針對「投資台灣事務所規劃報告」的議題進行報告。



在會後行政院院長賴清德也裁示，請經濟部提出投資台灣事務所揭牌啟用的時程規劃，並提出事務所具體運作機制，包含跨部會分工，各項招商、攬才的工作項目，以及預期效益等規劃，陳報行政院。



國發會主委陳美伶今天受訪時表示，招商中心與「Contact Taiwan」過去是委外給二個不同法人營運，如今都收歸在經濟部投資業務處，正好可整合兩者在行動招商主動出擊與攬才單一服務窗口的能量，成立「投資台灣事務所」。



陳美伶解釋，投資台灣事務所在未來強化全球招商作法，將設立全球招商戰情室，也統合外館行動招商，預計洽邀10家國外關鍵技術且具投資潛力的僑外商來台投資考察、技術合作或出席年度招商大會。



另外，陳美伶指出，有外國商會有反映，關於目前政府招標，可以在招標文件裡提替代方案，但傳統公務員都相對保守，不敢在招標文件上清楚明列。



因此，加速投資台灣專案會議上也請公共工程委員會針對「政府採購案可允許廠商提出替代方案」提出報告說明。



而根據政府採購法第35條規定，機關得於招標文件中規定，允許廠商在不降低原有功能條件下，得就技術、工法、材料或設備，提出可縮減工期、減省經費或提高效率的替代方案。



陳美伶指出，在會議上，請工程會多加宣導，鼓勵政府機關單位的採購人員利用，彈性應用在公開招標中。工程會也回應，將再宣示法規的意旨。（編輯：楊凱翔）1070413