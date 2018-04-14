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台積電法說會19日登場 關注7奈米挖礦需求

發稿時間：2018/04/14 12:51

最新更新：2018/04/14 12:51

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（中央社記者潘智義台北14日電）繼大立光之後，另一重量級台積電法人說明會將在19日登場，除第2季營運展望之外，7奈米製程、極紫外光微影系統，以及虛擬貨幣帶動的挖礦需求都是關注焦點。

華南投顧董事長儲祥生表示，在蘋果相關產品出貨不盡理想情況下，台積電第2季展望應該不會特別好。不過，虛擬貨幣帶動台積電高速運算業務的「挖礦需求」，若客戶訂單能夠持續，將有助第2季業績表現。

儲祥生說，台積電的7奈米製程技術絕對是全球領先，但大客戶終端產品的需求能否跟得上並配合下單才是關鍵。

台積電曾公開說明，成功使用全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）的極紫外光微影系統，在一天內以超過90瓦的穩定光源功率（source power），連續曝光1022片晶圓。

比特幣虛擬貨幣的特殊應用，帶動高速運算商機，台積電先前法人說明會估計，去年高速運算業績比重約20%，今年比重可望攀升至25%。

受淡季效應及工作天數減少影響，台積電1、2月業績逐月滑落，前2月營收合計新台幣1443.81億元，但3月營收1036.97億元，較2月增加60.4%，也較去年同期成長20.8%，並改寫單月業績歷史新高紀錄。

台積電公布，去年總營收9774.47億元，年增3.1%，稅後淨利3431.11億元，年增2.7%，營收與獲利同創歷史新高，每股稅後純益13.23元。（編輯：楊玫寧）1070414

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