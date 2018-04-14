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台灣向外攬才 波士頓再辦說明會

發稿時間：2018/04/14 13:12

最新更新：2018/04/14 13:12

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（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）駐波士頓辦事處今天與麻州布朗德斯大學合辦「台美經貿關係展望研討會暨攬才說明會」，吸引該校和波士頓周邊多校學生、教職員、台商等各界人士參與，場面熱絡。

波士頓擁有多所世界名校，是全美人口受教育程度很高的城市之一。科技部與教育部聯合海外攬才團上週才走訪波士頓舉辦說明會，足見台灣向外攬才對波士頓的重視程度。

根據駐波士頓台北經濟文化辦事處新聞稿，布朗德斯大學（Brandeis University）助理副校長丁尼（Andrea Dine）致詞表示，該校與台灣關係密切，自2016年與經濟部投資業務處簽署攬才備忘錄後，雙方首次合辦活動，盼未來交流合作更密切。

駐波士頓辦事處長徐佑典致詞時說，台灣與美國經貿往來密切，政府積極採取多項措施，在既有良好基礎上開創更多元合作。台灣經濟發展潛能無限，經商環境優越，鼓勵年輕學子赴台經商或就業。

研討會由布朗德斯大學金融系教授傑佛森（Gary Jefferson）引言，財團法人中華經濟研究院副院長王健全擔任主講，闡述台灣及亞洲各國近年經濟發展趨勢，並以鴻海、宏碁、台積電在美布局等成功範例，說明台美經貿關係持續深化。

駐美投資貿易服務處主任孫良輔說明台灣正在推動的「5+2創新產業」、「新南向政策」強項及利基，盼更多優秀青年投入。

活動除研討會外，經濟部還委託中華民國對外貿易發展協會籌組攬才團，於場外舉辦攬才活動，資策會及北美祥茂等來自台灣、紐約及波士頓的10家台商現場徵才，另有6家廠商委託代收履歷，吸引大批學生及求職者參與，氣氛熱烈。（編輯：陳俊碩）1070414

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