拚穆斯林商機出奇招 清真認證漱口水搶市場

（中央社記者黃自強新加坡14日專電）台灣為搶攻新南向商機，龐大的穆斯林市場近年來成為當紅商業模式，除推廣清真認證食品的產業鏈結，連生活中必備的漱口水也獲清真認證，搶攻穆斯林上班族市場。



外貿協會資料顯示，穆斯林人口約16億，約占世界總人口的1/4，亞太地區的穆斯林人口眾多，舉凡飲食、美妝保健產品、個人清潔、金融、物流及觀光旅遊、生技醫學等，均具有龐大商機。



外貿協會也建置「臺灣清真推廣中心」，扮演清真產業資訊整合、認證輔導等平台角色，建構產業生態系。



穆斯林在飲食、生活等各層面都要遵守信仰規範，均需採用經過清真認證產品，除不碰酒精、不吃豬肉外，任何來自豬隻的東西，那怕是一滴血都不能吃，而非經穆斯林刀下所宰殺的雞、鴨、牛、羊，也在禁食之列。



台灣業者看準穆斯林對信仰戒律的尊重，利用「第10屆新加坡國際牙材展」（IDEM Singapore 2018）機會，在台灣館展出經過清真認證的漱口水，讓穆斯林朋友用餐前後永保口腔清新，結果意外成為亮點。



參展業者優生生技指出，漱口水幾成大多數人日常生活必備用品，台灣以樟芝、茶葉、甜菊及薄荷等天然植物萃取液，並與大學相關部門合作，製成符合清真認證的漱口水。



新加坡這項國際牙材展，是東協國家重要交易平台，絕大多數買家都是來自穆斯林市場，不少穆斯林買家除了解台灣優質的牙科器材，對這項經過清真認證的漱口水也感到非常特別，詢問人氣指數超高。



第10屆新加坡國際牙材展從13日到15日舉行，台灣有多家業者參展，期盼媒合台灣與東協國家的醫材通路商及牙科醫材產業。（編輯：屈享平）1070414