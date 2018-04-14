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民視下架危機露曙光 授權費關鍵爭議傳有解

發稿時間：2018/04/14 15:31

最新更新：2018/04/14 16:45

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有線電視收費爭議專題（中央社記者朱則瑋台北14日電）台灣寬頻與民視合約談不攏，NCC數度出面調處，雙方同意臨時授權延到4月底，但為免頻道系統雙輸局面，讓線上影音業者漁翁得利，每戶授權費新台幣2元關鍵爭議協處傳已露曙光。

凱擘去年11月宣布放棄頻道代理後，台灣寬頻（TBC）也決定不再委託年代集團董事長練台生的佳訊公司代理頻道，有線電視市場有了新局面，但競爭愈發激烈，有線電視多系統營運商（MSO）與頻道業者爭議也持續延燒。

從去年底開始，凱擘調整頻道，導致年代、壹電視不滿；繼民視欲包裹3頻道授權，每戶2元出售，鴻海副總裁呂芳銘旗下TBC不買單外，最近TBC也再槓上Eleven Sports，並揚言下架，讓主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）不得不出面調處。

世新大學廣播電視電影學系教授蔡念中對中央社記者說，早在民視上架MOD時，就已打破跟系統台長期的默契及和平相處模式。雙方有嫌隙後，加上各自有商業考量，「在商言商」無可厚非。

蔡念中說，現在民眾選擇已變多，有中華電信MOD、OTT、網路等方式可收看各種不同頻道，凱擘、TBC及台固3大業者雖擁有龐大收視戶，但假使授權一直談不攏，民眾因選擇多，收視習慣很快就會改變，反而造成頻道系統雙輸局面。

據NCC統計，凱擘有超過110萬戶、台哥大旗下台固媒體有超過56萬戶及TBC有超過70萬戶。

蔡念中表示，就像美國跟北韓關係一樣，雙方吵到某個時間點就會豁然開朗，「發現要讓對方死沒那麼簡單」，最終仍會回歸和平共處。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚說，最好方式還是回歸市場機制，現在民眾已有很多收視選擇，且也開放跨境有線系統台經營，系統台如果沒民視新聞台，民眾真要看還是可選其他管道，這樣才能促進市場競爭。

賴祥蔚表示，現在NCC介入調處，只要確保沒市場壟斷、惡意報復情形，其他就應放手讓市場機制處理，不要管太多，搞不好能創造新局。

TBC表示，當然不希望下架民視新聞台，也希望事情盡快落幕，但民視要求「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」3頻道採共同授權方式，還要收每戶2元授權費，非常不合理，等於強迫系統台上架原本沒有的頻道，TBC仍希望可與民視達成共識。

據知情的業界人士分析，民視新聞台不下架應是目前各方最大共識，NCC可能處理方式的是雙方各打50大板，「不會讓它僵在那裡」。民視新聞台頻道位置往後移，或3台都上架但民視也收不到錢等處理方案，都有人建議討論，但民視新聞台頻道位置往後移對民視影響很大，且民視收視率也不錯，這位業界人士表示，「民視不會同意」。

至於關鍵的每戶2元授權費爭議，業界人士透露，目前凱擘立場已有鬆動跡象，可能同意在0.5元以下，但TBC仍堅持0元，NCC下週會密集協處。

另一個方式就是「以拖待變」持續協處，但時間過長，可能影響明年上路的分組付費實施。這位業界人士表示，一旦雙方談不攏，就會影響分組付費資率上路，「牽一髮動全身」，大家都會謹慎以對。

NCC副主任委員翁柏宗表示，雙方已同意臨時授權延到30日，NCC也會要求雙方提供之前授權合約內容，當作調處時參考，NCC立場是維護消費者權益，確保收視權益為主，希望雙方理性溝通，盡快達成協議。（編輯：林孟汝）1070414

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