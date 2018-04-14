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王令麟：東森新連鎖 拚超越外商直銷

發稿時間：2018/04/14 18:12

最新更新：2018/04/14 18:12

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（中央社記者潘智義台北14日電）東森集團總裁王令麟今天表示，台灣前5名的直銷業都是外商，東森新連鎖事業成立不到半年，營業額達新台幣3000萬元，今年營業額可望衝到3億元，目標超越在台外商直銷業者。

王令麟今天在「東森新連鎖事業開幕啟動大會」指出，有人問王令麟到底是好人還是壞人？好人與壞人是上帝決定的，但他保證會用生命幫東森新連鎖事業的夥伴賺錢。

他表示，台灣直銷市場規模900億元，有338家直銷品牌，前20大營業額占72%，東森投入直銷後，將在3年內成為前10大直銷事業，5年內打敗安麗；就像東森新聞雲迅速衝到日均1300萬次的流量一樣。

王令麟說，看好電視購物、電子商務、直銷，透過網路社群的行銷模式，但現階段不會投入電子支付。

他強調，不會用傳統直銷經營模式要求會員，因為東森購物已經有很高的品牌信賴度，銷售的產品都經過試吃試用，好東西也比較好賣，累積多年的經驗，才會推銷給大家。

他說，投入虛擬零售產業近20年，舊媒體、新媒體產業30多年以來，從有線電視系統台、衛星電視台起步，開創台灣頻道規模最大的東森電視，覆蓋範圍不只台灣，更涵蓋亞洲、美洲，之後跨入電視購物，是台灣首創直播電視購物，東森嚴選的品牌形象深入人心。

他強調，近年在網路與行動科技發展趨勢下，東森事業版圖拓展至網路與行動購物、網路新媒體東森新聞雲，發展全通路零售，同時投入數億元研發資源，運用大數據、社群及會員精準行銷等創新科技，打造智慧科技生活服務及新媒體兩大事業。(編輯：陳永昌)1070414

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