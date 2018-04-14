滴滴順風車不敵逾億舉發單 在台業務喊停

中國最大叫車業者滴滴出行在台灣推出「滴滴順風車」，遭監理單位開9張舉發單，恐罰1.81億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北14日電）中國最大叫車業者滴滴出行在台灣推出「滴滴順風車」，遭監理單位開9張舉發單，恐罰1.81億元。「滴滴順風車」在台代理商樂迪科技表示，已暫停順風車業務，並與監理單位溝通。



滴滴出行2月在台灣推出的「滴滴順風車」，遭台北市監理所認定滴滴順風車的違規行為，是「未經申請核准利用網路平台經營汽車運輸業攬載乘客收取報酬」，開出9張舉發單、罰鍰高達新台幣1.81億元。



樂迪科技表示，滴滴出行App依然維持叫車服務，但順風車業務因監理單位開出舉發單，為避免困擾，暫停服務。



樂迪科技表示，鑑於過去市場上出現許多打著共乘名義然非屬共乘事實的營業行為，以致台灣長期以來普及的民間互助行為「共乘」，即順風車的價值遭到質疑，加上樂迪科技的初衷絕非顛覆既有產業，積極與監理單位溝通期間，為避免造成順風車用戶困擾，滴滴順風車服務即日起暫停服務。



樂迪科技說，秉持著提升產業效能，及提供民眾更好的交通服務的初心，代理世界最大的一站式交通平台滴滴出行App。（編輯：陳永昌）1070414