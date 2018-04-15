台泥：大陸水泥需求穩增 3月中起發貨強

（中央社記者韋樞台北15日電）大陸各地區從農曆年過後3月起受惠各大小工程補進度，水泥需求平穩中增長。台泥表示，從3月起水泥發貨相當強勁，價格普遍上揚，為第2季營運帶來好兆頭。



大陸水泥業向來在農曆年假期後因各地補趕工程進度帶來一波水泥旺盛需求，台泥指出，大陸統計，今年前兩月在房地產的投資額年增達9%，顯示房地產需求仍盛，且房地產更是水泥業的先行指標，水泥業不會寂寞。



台泥表示，需求平穩增長，且供給端受大陸協調各水泥廠錯開生產高峰時間，減少短期過量供給導致價格崩落，例如台泥在大陸的台泥國際公司旗下位於華東、華南和西南各廠，陸續在今年1月到4月輪流歲修，不但價格得以維持，生產設備也可順利運轉。



台泥指出，包括台泥在大陸四川和貴州的廠今年3月每公噸水泥出廠價上漲人民幣30元到40元，恢復了今年1月時每公噸380元到400元的高價位；華東水泥價格在過年前小跌，目前3月上漲30元，回到每公噸380元左右。



台泥在大陸的大本營華南兩廣地區因早先下游客戶庫存較低，因此近期水泥廠發貨明顯強勁，台泥上週調漲珠江三角洲附近水泥出貨量每公噸20元，達420元。



台泥說，由於各地水泥供給受調整，需求穩定增長，價格普遍調漲，將為第2季營運帶來佳音，台泥將把握華南5、6月雨季來臨前努力出貨，維持第2季營運高檔。（編輯：蘇志宗）1070415