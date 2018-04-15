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中石化進軍緬甸住宅及印度丙烯衍伸市場

發稿時間：2018/04/15 11:42

最新更新：2018/04/15 11:42

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（中央社記者韋樞台北15日電）生產石化原料的中石化將展開海外多角化經營，中石化表示，土地開發部分將落腳於緬甸仰光，預計興建外商用住宅；印度市場則聚焦於丙烯衍伸石化鏈原料。

中石化表示，過去緊守台灣的石化原料生產，中石化旗下在高雄市有土地資產，未來中石化必須轉型朝增加海內外的土地開發及石化市場發展。

中石化指出，在緬甸仰光的住宅大樓開發方面，目前正在和已經拿到建築執照的地主洽談中，預計興建地上13層的住宅大樓，專供赴當地經商的外商居住。

這棟住宅大樓預計最快可在2020年到2021年興建完工，中石化將與地主合建分屋，主要以收租為長期穩定的利益。至於中期的新市鎮開發計畫，中石化透露，將以收購仰光土地興建住宅或商場。

至於進軍印度石化市場，中石化打算以非常熟稔、自家生產大宗的丙烯鏈產品為主。中石化說，進軍印度市場必須配合中油公司前進印度設廠為前提，由中油公司提供丙烯，中石化再向下再製成AN（丙烯（月青））及MMA（甲基丙烯酸甲酯）。

中石化說，中石化偕同中油公司曾於去年第4季和今年首季前往印度西北部靠海的Gujarat（古茶拉底省）蒙德拉（Mundry）區阿巴尼（Abani）石化園區考察，當地靠海有港口，方便運輸，且當地正在招商中，已有部分石化業者進駐設廠。

中石化認為，印度在乙烯和丙烯鏈的發展未連貫，許多乙烯和丙烯鏈的石化原料，例如PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）必須靠進口，這正是台灣石化業前進當地設廠的佳機。（編輯：蘇志宗）1070415

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