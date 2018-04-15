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重談TPP讓美回鍋 澳洲：締約國沒興趣

發稿時間：2018/04/15 11:42

最新更新：2018/04/15 11:42

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（中央社雪梨15日綜合外電報導）美國總統川普表達他正在考慮重回跨太平洋夥伴協定（TPP），但澳洲今天說，TPP締約國對為讓美國回鍋而重新展開重要談判「沒有興趣」。

法新社報導，川普去年宣布美國退出TPP，還說這項協定會扼殺就業機會，本月12日態度卻大轉彎，表示假如能夠達成「較佳」協議，美國可望重返TPP。

不過，澳洲貿易暨投資部長喬柏（Steven Ciobo）說，他「看不到締約國對大規模重新協商，好讓美國重新加入TPP存在任何興趣」。

喬柏告訴澳洲天空電視新聞網（Sky News Australia）：「但別誤會我的意思，我不是說我們不希望美國回來，我們的確希望如此。」

「我的意思是，現階段，我不認為我們會為了讓美國回鍋，而拋棄所有拼湊出這項協定的成果。」

11個締約國3月已簽署簽署瘦身版TPP的跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）。

除了澳洲，另外10個締約國是汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南，涵蓋5億人口，占全球GDP的13.5%。

在這11個亞太國家簽署新版TPP後，川普宣布將對鋼鋁產品課徵關稅，美國和中國大陸也針鋒相對，揚言要向彼此商品課稅。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070415

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