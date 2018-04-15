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手機預約看屋成主流 房仲鎖定精準服務

發稿時間：2018/04/15 13:44

最新更新：2018/04/15 13:44

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（中央社記者韋樞台北15日電）現代人利用電腦或手機選屋及預約看屋已成趨勢，各家房仲統計發現，手機預約看屋成長速度驚人，除了要增加社區資訊，最重要的是強化連結客戶和房仲經紀人，提供更精準的服務。

透過專屬APP或是用即時通訊軟體LINE官方帳號後即可查詢周邊房產成交行情，更可透過line直接與房仲經紀人一對一詢問，既保有隱私，又能即時獲得精準完整的物件資訊。

各家房仲業統計手機看屋及預約量大增。信義房屋內部統計，從2017年以來網路預約看屋量明顯逐季成長，特別是今年3月與2月相比，PC預約看屋量增加57%，行動裝置預約看屋量增加53%。

在服務客戶的過程中，信義房屋發現消費者重視「社區資訊」，因此決定在原有的社區頻道裡，將原本4000多棟社區資訊增加到1.2萬棟，社區頻道的流量也成長近3倍。

另外，從消費者訪談中，信義房屋發現客戶線上搜尋體驗中非常需要在接觸房仲經紀前，了解他的服務品質和相關資訊。信義房屋針對此推出「預約新體驗-自選經紀人員」，提供看屋人自主性高、選擇互動的網站功能，用簡單易懂的操作方式、依據客戶線上行為軌跡，解析不同情境下的客戶需求，推薦合適的業務人員。

而信義房屋也在內部透過排序機制刺激內部業務人員積極服務，亦能藉由客戶直接選擇業務人員，打通線上客戶串接至線下服務人員的環節，提升回應速度。

住商機構也統計3月手機選屋流量較2月成長48%最多、PC流量成長13%，透過手機APP預約看屋更成長157%，顯見行動看屋已經是目前買方看屋主流。

住商機構告訴中央社記者，購屋人利用手機APP設定後，可以更快集中在自己喜歡的區域和價格帶，減少瀏覽網路挑屋的時間，相中少數幾棟房屋後便可預約，電腦系統會派送訊息給分店，並由分店指定房仲經紀人與客戶聯絡安排時間實體看屋，加快成交速度。

台灣房屋則從2016年底採用「AI地產機器人」，只要加入Line@「台灣房屋」官方帳號後，按一鍵即可查詢周邊房產成交行情，更可透過line直接與房仲業務一對一洽談。

台灣房屋雲端中心執行長吳有鈞表示，統計地產機器人2017年10月至2018年3月底的半年間，比2016年底到2017年同期的使用人數成長46%，且透過即時快問系統主動聯繫業務，線上諮詢物件的比例，增加61%，其中超過8成直接在線上預約看屋，顯示從去年第4季起，購屋族群的看屋行動更積極。

吳有鈞指出，地產機器人運用5大技術─Open Data、Big Data、LBS行動式定位、LUIS語譯識別服務、Message API等，看屋人利用地產機器人便能獲得周邊行情、生活機能、附近新建案、社區、推薦精選好屋等，透過即時快問線上呼叫案件的承辦專員進行諮詢，讓客戶更快速獲得服務。（編輯：黃國倫）1070415

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