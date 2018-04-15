顧立雄拚金融創新 明年開放純網銀申請

金管會主委顧立雄接受中央社專訪時表示，基於鼓勵金融創新及深化金融普及，決定開放純網銀設立，原則將以限制2家的方式推動，資本額比照商業銀行設立門檻的新台幣100億元。中央社記者徐肇昌攝 107年4月15日