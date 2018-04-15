/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 林子偉潘文忠敘利亞黑鷹
>rss

顧立雄拚金融創新 明年開放純網銀申請

發稿時間：2018/04/15 14:42

最新更新：2018/04/15 15:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
金管會主委顧立雄接受中央社專訪時表示，基於鼓勵金融創新及深化金融普及，決定開放純網銀設立，原則將以限制2家的方式推動，資本額比照商業銀行設立門檻的新台幣100億元。中央社記者徐肇昌攝　107年4月15日金管會主委顧立雄接受中央社專訪時表示，基於鼓勵金融創新及深化金融普及，決定開放純網銀設立，原則將以限制2家的方式推動，資本額比照商業銀行設立門檻的新台幣100億元。中央社記者徐肇昌攝　107年4月15日

金管會主委顧立雄專訪（中央社記者蔡怡杼台北15日電）金管會擬開放2張純網路銀行執照，金管會主委顧立雄表示，近期將舉辦公聽會徵詢外界意見，預計明年開放業者申請，但原則上要與本地金融業者合作。

繼社群通訊軟體LINE之後，日本樂天也有意來台設立純網路銀行，金融監督管理委員會主任委員顧立雄接受中央社專訪時表示，數位化在各領域蓬勃發展，金管會基於鼓勵金融創新及深化金融普及，決定開放純網銀的設立，原則將以限制2家的方式推動，且資本額比照商業銀行設立門檻的新台幣100億元。

他說，純網銀除了必要的客服中心外，不應該具有任何的實體分行，服務的對象主要為網路使用族群，有助於促進金融的創新。不過，為讓金融消費者能夠安心，金管會對純網銀的監理標準將拉到與商業銀行一致，對純網銀「不可能有差別待遇」。

顧立雄進一步解釋，純網銀不僅要熟知台灣的金融監理法規，也要熟知既有的監理水平，包含法遵、洗錢防制、資訊安全、個資隱私的維護與要求、以及金融業的公司治理等，都要與既有的商業銀行一致。

他強調，網路銀行都是在線上交易，在資訊安全、洗錢防制、個資隱私方面要比實體銀行更注重，否則一旦被駭入，對金融消費者產生的信賴危機會非常、非常大，也因此，希望有志轉入純網銀的異業業者，能跟本地的金融業者合作，就是不樂見純網銀進入台灣後，產生過度「水土不服」的情況。

對於純網銀的推動，顧立雄也已規劃好時程。他說，純網銀的設立需擬訂相關細則規範，還要經過公聽會與外界溝通徵詢意見、法規預告等程序，預估真正可以開放業者申請設立純網銀時程會到明年。

顧立雄說，金融創新可促進金融產業轉型，進而帶動人才回流，吸引國外好手進入台灣市場，甚至台灣的金融業可在純網銀的基礎上，將相關經驗拓展到新南向等海外市場。

他說，新南向國家的銀行基礎設施雖不如先進國家，但它可以透過無線網絡直接「跳進」數位金融，所以，台灣不但不能落後，還要營造利基環境，讓業者練兵後就可到海外打出一番局面。（編輯：林孟汝）1070415

延伸閱讀》25歲菜鳥律師的熱情 顧立雄一如初衷掌金管會

延伸閱讀》律師經驗看穿陋習 顧立雄推3大金融改革

延伸閱讀》顧立雄律師本色 快問快答送年輕人這句話

延伸閱讀》更多顧立雄專訪內容

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 顧立雄
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP