彩券逾期未領獎金 立委提案回歸獎金支出

（中央社記者蘇龍麒台北15日電）目前公益彩券中獎逾期未領，獎金全數歸入公益彩券盈餘，時代力量立委徐永明提案，將未領取的公益彩券獎金，全數歸入公益彩券獎金支出，他認為比較合理。



徐永明表示，根據現行公益彩券發行條例第11條規定公益彩券中獎者，應於兌獎日起三個月內，憑中獎的公益彩券與本人身分證明文件，依規定具領，逾期未領者視為放棄領獎權利，一律不再發給，逾期未領的獎金，則全數歸入公益彩券盈餘。



公益彩券自民國88年底開始發行至今，提供弱勢族群無數就業機會，公益彩券盈餘，補充社會福利經費來源，50%供地方政府辦理社會福利及慈善活動、45%提供政府補助國民年金，及5%挹注全民健康保險準備，長期下來公益彩券的發行，確實為台灣社會帶來很大的助益。



徐永明在提案說明中指出，財政部發行的統一發票，如果有中獎但逾期未領的獎金，仍會滾入獎金池，作為下期發票獎金之用，再由財政部適時加開對獎號碼，提高民眾對獎意願，達到民眾主動索取發票的目的，進而完成稅捐稽查目標。



提案指出，公益彩券本就由民眾自行出資購買，且逾期未兌領的獎金，仍是中獎獎金的部分，因此全數歸入公益彩券獎金支出更加合理，而藉由公益彩券獎金的積累，提昇民眾參與誘因，進而帶動整體銷售，結局促使社福經費更加充裕，也讓所有人都能藉由公益彩券，為提升社會福利盡一份心力。（編輯：李淑華）1070415