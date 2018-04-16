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綠建築成標配 節能又提升建築形象

發稿時間：2018/04/16 08:44

最新更新：2018/04/16 08:44

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（中央社記者韋樞台北16日電）日前又發生用電飆高，政府可能在今年夏天推動用電大戶提高節電標準，再度顯示綠建築可扮演節能要角。房屋代銷業表示，綠建築已是新建築的標配，不但節能又能提升建築形象。

行政院政務委員張景森13日表示，今年暑假將推動節電政策，針對工業用電大戶訂出5%節能目標，有獎懲制度；一般家庭訂5%到10%目標，盼管控尖峰用電，待行政院長賴清德拍板後實施。

長虹建設(5534)總經理李耀中表示，各種等級的綠建築標章只是政府的規範，業者的責任是去尋找更先進的建材和工法精進綠建築節能減碳的效能。

李耀中指出，長虹建設在最新的一棟北市精華區預售住宅建案中申請黃金級的綠建築標章，需符合規章的項目非常多，至少包括雨水回收系統、太陽能發電系統、複層中空隔熱玻璃、窗戶面積符合一定大小、外牆使用隔熱砂漿、室內省水衛浴設備、綠建材磁磚，以及符合黃金級綠建築標章的植栽樹種等。

不過最新的室內智慧型中控燈光、空調系統等則由客戶個人決定安裝與否。

代銷業創意家行銷團隊副總經理柯仲武表示，過去建商申請符合綠建築標章可獲得不同程度的容積獎勵，但綠建築已在國內推行多年，綠建築可以發揮節能減碳效益已經成為新建築的基本要求，也就是從過去只有非常高級住宅才會考慮申請綠建築標章，現在已逐漸普及到新建案幾乎都會申請綠建築標章，成為標準配備。

柯仲武指出，綠建築不但成為新建案的標準配備，甚至有愈來愈多的綠建築事務所成立，代表綠建築市場需求愈來愈大，所以才會吸引專業人士成立事務所，它們將協助建築師規畫、設計，事先申請綠建築候選，興建完工後更要申請檢驗過關，成為建築團隊中不可獲缺的一員。（編輯：林沂鋒）1070416

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