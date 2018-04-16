上櫃公司董事酬勞 去年僅這家領逾千萬

（中央社記者韓婷婷台北16日電）上櫃公司106年度董事酬勞出爐，穩懋去年度平均每位董事酬勞達新台幣1046.7萬元，是唯一董事酬金超過千萬元的上櫃公司。



根據公開資訊觀測站公布資訊，106年上櫃公司董事去年平均酬金超過500萬元的共有4家，除穩懋外，還包括群聯的611.2萬元、龍巖的510.7萬元及勝麗的501.6萬元，是去年每股獲利都在4.4元以上的績優股。



若加計員工酬勞，則有8家上櫃公司董事平均領進千萬元以上，其中仍以穩懋平均每位董事領3647.9萬元最多，群聯每位董事領2145.8萬元居次，譜瑞-KY每位董事領1816.2萬元排名第三。



至於晶焱平均每位董事領1402萬元、中光電平均每位董事領1300.6萬元、大億金茂每位董事領1224.1萬元、台半每位董事領1064.7萬元、威剛每位董事領1015.8萬元；顯見上櫃公司中，仍以電子業的董事「薪情」較佳，僅大億金茂董事加計員工酬勞後，實際支領的金額較高。



不過，也有部分上櫃公司去年虧損，但董事仍坐領高薪，金利精密去年虧損3353萬元，董事依舊平均每人領走125.8萬元，台原藥、天良生技、駿熠即使虧損，平均董事酬金也是超過百萬元。（編輯：張均懋）1070416