/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 管中閔林子偉潘文忠敘利亞
>rss

上市公司董事酬金 這家領得比台積電多

發稿時間：2018/04/16 09:17

最新更新：2018/04/16 09:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台灣證券交易所公布上市公司申報民國106年董事酬金支領情況，中信金控平均每位董事酬金高達新台幣6692.6萬元。圖為位於台北市南港區的中國信託金融園區。（中央社檔案照片）台灣證券交易所公布上市公司申報民國106年董事酬金支領情況，中信金控平均每位董事酬金高達新台幣6692.6萬元。圖為位於台北市南港區的中國信託金融園區。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北16日電）台灣證券交易所公布上市公司申報去年董事酬金支領情況，中信金控平均每位董事酬金高達新台幣6692.6萬元，比台積電董事還高出一截。

根據公開資訊觀測站公布資訊，中信金去年稅後純益372.22億元、每股稅後純益（EPS）1.91元，董事酬金達4.68億元，平均每位董事酬金6692.6萬元，是唯一平均每位董事酬金超過5000萬元的上市公司。

去年賺進3431億元、EPS達13.23元的台積電，平均每位董事則是領到4497.5萬元酬金，若加計員工酬勞，平均每位則領到9111.8萬元，則是上市公司中，平均每位董事領到董事酬金及員工薪資最多者，比起排名第2的統一，每位董事領到董事酬金加計員工酬勞7063.3萬元，多出超過2000萬元。

根據公開資訊觀測站公布資訊，去年上市公司平均董事酬勞前10高的公司仍以電子股居多，除台積電外，還包括大立光、彩晶、國巨，傳產股則有統一、統一超及和泰車，金融股包括中信金、台新金控、富邦金控，董事酬勞都令人咋舌。

其中，前5名的中信金、台積電、統一超、統一及大立光，董事酬金相當於平均月薪超過200萬元，跟絕大多數勞工相比，高出不只20倍。

此外，也是有部分上市公司去年虧損，董事依舊坐領高額酬金，其中，龍燈-KY去年稅後淨損1.52億元，平均每位董事還是領走519.3萬元，龍燈-KY解釋，去年獲利受到匯率影響，若不計匯率影響數，稅後損益年增約8%。

宏達電去年大虧169億元，一次虧掉2個股本，不過平均每位董事可領482.58萬元，宏達電說明，董事支領固定報酬，不論盈虧都需支付，董事酬金與公司賺賠無關。（編輯：趙蔚蘭）1070416

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP