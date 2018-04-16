上市公司董事酬金 這家領得比台積電多

台灣證券交易所公布上市公司申報民國106年董事酬金支領情況，中信金控平均每位董事酬金高達新台幣6692.6萬元。圖為位於台北市南港區的中國信託金融園區。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北16日電）台灣證券交易所公布上市公司申報去年董事酬金支領情況，中信金控平均每位董事酬金高達新台幣6692.6萬元，比台積電董事還高出一截。



根據公開資訊觀測站公布資訊，中信金去年稅後純益372.22億元、每股稅後純益（EPS）1.91元，董事酬金達4.68億元，平均每位董事酬金6692.6萬元，是唯一平均每位董事酬金超過5000萬元的上市公司。



去年賺進3431億元、EPS達13.23元的台積電，平均每位董事則是領到4497.5萬元酬金，若加計員工酬勞，平均每位則領到9111.8萬元，則是上市公司中，平均每位董事領到董事酬金及員工薪資最多者，比起排名第2的統一，每位董事領到董事酬金加計員工酬勞7063.3萬元，多出超過2000萬元。



根據公開資訊觀測站公布資訊，去年上市公司平均董事酬勞前10高的公司仍以電子股居多，除台積電外，還包括大立光、彩晶、國巨，傳產股則有統一、統一超及和泰車，金融股包括中信金、台新金控、富邦金控，董事酬勞都令人咋舌。



其中，前5名的中信金、台積電、統一超、統一及大立光，董事酬金相當於平均月薪超過200萬元，跟絕大多數勞工相比，高出不只20倍。



此外，也是有部分上市公司去年虧損，董事依舊坐領高額酬金，其中，龍燈-KY去年稅後淨損1.52億元，平均每位董事還是領走519.3萬元，龍燈-KY解釋，去年獲利受到匯率影響，若不計匯率影響數，稅後損益年增約8%。



宏達電去年大虧169億元，一次虧掉2個股本，不過平均每位董事可領482.58萬元，宏達電說明，董事支領固定報酬，不論盈虧都需支付，董事酬金與公司賺賠無關。（編輯：趙蔚蘭）1070416