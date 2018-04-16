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法人：環保與雷射業務看俏 納諾營運回穩

發稿時間：2018/04/16 09:45

最新更新：2018/04/16 09:45

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（中央社記者潘智義台北16日電）法人表示，雖然全球手機銷售不佳，造成興櫃化學股納諾*-KY手機應用產品出貨減少，但擴大環保產品銷售，且雷射加工產品已掌握新台幣6億元訂單，今年營運可望回穩。

法人指出，納諾採低溫式雷射切割技術，與傳統切割方式不同，可廣泛應用於各種半導體製程，且切割後製品不會產生毛邊，不需再酸洗，可廣泛應用於LED晶圓、矽晶圓以及玻璃面板等產品，大幅提高產品良率，降低損耗、節省汙染成本。

因應空汙解決部分，法人說明，納諾獨家奈米技術應用在解決空氣汙染上，已證實可以完全去除空氣中氮化物、硫化物、重金屬等有害物質，並可有效降低廠商運行成本，目前已獲富士康、戴卡、膳魔師等廠商認證採用。

針對火力發電後所產生的氣體過濾，法人指出，納諾產品經過檢驗數據證明，在整治過後的火力發電廠，即便使用廉價的高硫煤，也可達到零排放的目標，中國大陸南通客戶採用一年多來，效果不錯，陸續已有山西、台灣的燃煤電廠計畫與納諾合作。

為有效解決水汙染問題，中國昆山官方日前祭出限汙令，要求工廠進行工業汙水「錯峰限排」，以期降低廢水汙染量。

法人表示，因應中國大陸環保政策，許多企業著手改善設備，目前已有富士康、聚和、南亞、友達等大廠使用納諾的廢水處理設備，市場正在迅速發展放大。（編輯：蘇志宗）1070416

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