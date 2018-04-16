首季新建案總點閱數近2千萬次 創新高

（中央社記者吳家豪台北16日電）根據房屋交易網站統計，今年第一季新建案總點閱數將近2000萬次，季增20%、年增近3倍，刷新歷史紀錄，原因包括首購讓利、329檔期拉抬，有助房市逐步回暖。



網路生活平台數字科技旗下591房屋交易網分析，今年第1季新建案總點閱數逼近2000萬次、再創新高，顯示建商讓利吸引購屋族，帶動看屋潮。



另外，591房屋交易網發現，今年第1季適逢329傳統檔期，首購及換屋型大坪數產品都有指標大案進場，全台推案量近新台幣4500億元，證明建商信心回籠，今年開春就積極布局推案，連帶拉抬點閱數成長。



根據591新建案統計，第一季點閱數入榜10大點擊熱區不少都是熟面孔，冠軍為台中北屯區，點閱數超過75萬次，從去年開始熱度不減，刊登建案數超過百筆，有賴於首購指標案拉抬聲勢。



亞軍是桃園市中壢區，點閱數超過67萬次，也有百筆建案刊登，去年不管是推案量大的青埔特區或舊市區都以去化餘屋為主，新推案力道不足，今年開春建商累積推案能量爆發。



第1季點擊熱區第三名是桃園市桃園區，點閱數超過65萬次，知名建商在中路重劃區積極推案，建案量體大，市區雖小且環境較複雜，但機能完善，開價也維持2字頭，對於首購剛性需求吸引力大。（編輯：張均懋）1070416