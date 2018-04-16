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五福旅行社掛牌上櫃 蜜月行情甜滋滋

發稿時間：2018/04/16 10:03

最新更新：2018/04/16 10:03

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（中央社記者江明晏台北16日電）五福旅行社今天正式掛牌上櫃，成為台灣第5家進入上市櫃資本市場的旅行社，今天以每股承銷價26元轉上櫃，開盤大漲近3成，早盤最高衝至33.5元，大啖蜜月行情。

五福今天以每股26元正式掛牌上櫃，開盤衝上33.4元，早盤最高來到33.5元，漲幅達28.84%，蜜月行情甜蜜，股價維持高檔整理。

五福旅行社自1988年於高雄成立，有「旅遊界南霸天」的稱號，目前以日、韓線為主要營收獲利來源，營收占比達到60%。其中，日本為主要市場，大陸線15%、東南亞11%；另外，長程線占比10%，為近年成長最快的業務。

五福上櫃股本為新台幣2.93億元，營運規模名列國內前四大旅行社。2017年營收達63.88億元，較2016年營收58.86億元僅成長9%，但五福大力進行產品與服務流程優化，加上歐美紐澳遊輪的長程線、東北亞線及大陸線等產品成長挹注，營運績效回升，稅後淨利6247萬元，每股盈餘(EPS)達2.46元，較2016年0.4元增加達5.15倍。

另外，五福今年1至3月累計營收14.18億元，較去年同期增加7.8%，以今年3月業績成長最為顯著，營收額達4.95億元，較去年同期增加23.93%，呈雙位數成長。

目前五福全台含總公司已布局19家營運據點，預計今年將新增6家、達25家據點，滿足各地區線上與線下客戶群的需求及提升市場占有率。

展望今年，五福將持續把日本成功經驗複製到大陸、歐洲等市場，看好航空公司增加歐洲航點，今年歐洲市場業績將翻倍，未來受惠其他產品成長加速，來自日本的營收占比約下降至4成5，整體營運將維持去年成長力道。（編輯：張良知）1070416

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