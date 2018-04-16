瑞祺電掛牌 首日盤中最高漲幅逾5成

（中央社記者田裕斌台北16日電）樺漢科技子公司瑞祺電通今天掛牌上市，盤中最高價達156元，較掛牌價101元漲幅高達54.46%。



瑞祺電實收資本額新台幣6.8億元，是樺漢旗下子公司，專精高規工業等級的網路及通訊安全相關伺服器產品，生產全系列網安通訊設備產品，旗下網安市場主流UTM(整合式網路威脅管理平台)系列商品。



瑞祺電近年布局通訊及雲端領域，2016年正式跨入具高門檻、高資安規格及認證期長的通訊電信領域，推出電信級vCPE及uCPE等終端客戶通訊產品、工控寬溫網安設備及雲端Storage Server儲存裝置，去年更取得美國知名軟體系統商電信市場通用終端設備(SD-WAN)大型專案。



瑞祺電表示，由於投入SD-WAN專案合作開發布局有成，近期更直接打進全球前3大的美系及日系電信商，拉貨動能強勁，今年第一季營收貢獻20%。



瑞祺電去年合併營收新台幣40.36億元、創歷史新高，每股稅後純益(EPS)5.61元，董事會通過今年每股配發現金股息4元，股利配發率達71.3%，以掛牌價101元估算，現金股息殖利率達3.96%；法人估計，今年在與國際電信及軟體大廠合作專案數量推升下，旗下新世代通訊產品、工控寬溫及雲端網安設備出貨動能強勁。（編輯：李信寬）1070416